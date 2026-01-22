Durante l'ultimo episodio del podcast 'Cose Scomode', Emiliano Viviano ha analizzato il lavoro di Massimiliano Allegri al Milan, sottolineando come, nonostante le opinioni personali possano variare, i risultati ottenuti sono evidenti. L'ex portiere ha evidenziato l'importanza di riconoscere il valore delle prestazioni e dei risultati sportivi, indipendentemente dalle preferenze individuali. Un intervento che invita a un approccio equilibrato e obiettivo nell'analisi delle prestazioni del tecnico.

Dopo la netta vittoria contro il Como di Cesc Fabregas, il Milan ha piazzato la seconda di fila contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, grazie al primo gol in rossonero di Niclas Fullkrug. A proposito del Diavolo e del grande lavoro fatto da Massimiliano Allegri dopo una stagione disastrosa come la scorsa, ha parlato durante l'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode' Emiliano Viviano, ex portiere, tra le altre di Fiorentina e Sampdoria. "La fortuna è un fattore che aiuta i vincenti. Io, nonostante non sia un grandissimo estimatore del tipo di calcio che fa Allegri, odio chi dice che ha solo culo perché non è vero niente". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Viviano: “Allegri può non piacere, ma i risultati ci sono quindi bisogna togliersi il cappello”

Milan, senti Cucchi: “Rossoneri squadra efficace. Allegri può non piacere, ma i risultati li sa ottenere…”Riccardo Cucchi ha commentato l’ultima giornata di Serie A, sottolineando l’efficacia del Milan.

Leggi anche: La morte non è la fine. Ci si può, anzi ci si deve amare per l’eternità. Ma bisogna decidere con chi passare quel tempo infinito e bisogna farlo in fretta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Viviano: Ora ha ragione Allegri, ma se Milan non migliora proposta avrà problemi; Raspadori non si sblocca, Roma a caccia di alternative: l'attaccante può arrivare dalla Premier; Frattesi-Inter, addio rimandato? Un fattore può cambiare gli scenari; FLASH| Rilancio Inter per Mlacic: la richiesta dell'Hajduk Spalato.

Viviano: Giù il cappello per il lavoro di Allegri, poi può piacere o menoDurante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, ha parlato Viviano, ex portiere di Sampdoria e Fiorentina tra le altre, del lavoro di Allegri fino a questo momento. Queste le sue ... milannews.it

Viviano si schiera con Allegri: Odio chi dice che ha solo culo perché non è vero nienteE' intervenuto così Emiliano Viviano, ex portiere tra le tante di Palermo, Inter e Samp, durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode. Questa la sua opinione sul Milan di ... milannews.it

Allegri mette il veto alla cessione di Loftus-Cheek: Aston Villa in pressione sul centrocampista inglese Ma siamo davvero sicuri che sia un bene tenerlo in rosa viste le sue prestazioni + Tutti i dettagli nel 1° commento - facebook.com facebook