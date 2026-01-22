Vitruvio ora pure Biancani viene a Canossa

di Benedetta Iacomucci Ed ora Biancani viene a Canossa. Il sindaco di Pesaro, a distanza di due giorni dal sensazionale ritrovamento dei resti della basilica di Vitruvio in piazza Costa, ha lanciato ieri una proposta al dirimpettaio fanese. L'idea è quella di "mettere in rete, sfruttando l'imprevista occasione, i grandi patrimoni archeologici del nostro territorio ". Un tandem che, se da un lato piace a Pesaro, dall'altro solletica pure quel 'revanscismo' alla fanese che da tempo covava – letteralmente – sotto la cenere. L'anelito di riscatto si era manifestato in effetti con le ambizioni da capoluogo, all'indomani del voto regionale che aveva spostato il baricentro politico sulla valle del Cesano e del Metauro.

