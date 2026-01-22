Visita a due voci a Villa Selvatico e al suo giardino termale

Scopri Villa Selvatico a Battaglia Terme (PD) attraverso una visita a due voci, che permette di esplorare la storia e le caratteristiche di questa villa ben conservata. La visita include anche il suo giardino termale, un esempio di patrimonio architettonico e naturale. Un percorso guidato dedicato a chi desidera conoscere meglio questa importante testimonianza del patrimonio locale, tra storia, architettura e natura.

Una visita guidata per scoprire la storia e le curiosità di Villa Selvatico a Battaglia Terme (PD). Una villa perfettamente conservata sia nella sua architettura che nel suo ampio giardino termale. La visita a due voci vuole essere il più completa possibile: Alessandra, guida turistica, vi

