Vis trent’anni di attesa possono bastare

Dopo trent’anni, il Vis torna in campo con i tre punti, riprendendo il percorso interrotto nel 1995-96, stagione conclusa con una vittoria 3-2 contro Livorno. Quel match, con reti di Cerasa, Clara e Albanesi, rappresenta un momento di ripresa e continuità per il club, che riafferma il suo impegno nel calcio regionale e la volontà di risalire con determinazione.

Uscire con i tre punti da Livorno trent’anni dopo l’ultima volta: stagione 95-96 finì 2-3 con reti di Cerasa, Clara e Albanesi (serie C2). È questo l’obiettivo che aleggia in questi giorni al V Park. A causa delle squalifiche di Stellone e del suo vice Andrea Gennari, domenica alle 17:30, a guidare i vissini ci penserá Francesco Renzoni. Attualmente collaboratore tecnico, era già stato il vice di David Sassarini, Oscar Brevi e Simone Banchieri nelle precedenti stagioni a Pesaro. L’unica esperienza da primo allenatore risale al dicembre 2022, quando in attesa di mister Brevi guidò la Vis nel pareggio per 0 a 0 a Imola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

