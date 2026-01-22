Violenze nel carcere di Sollicciano in appello riconosciuta la tortura | tra le pene più alte quella per una ispettrice

La Corte d’appello di Firenze ha confermato le condanne per otto agenti della polizia penitenziaria e un’ispettrice del carcere di Sollicciano, riconoscendo episodi di tortura e violenze. La sentenza sottolinea la gravità delle condotte, tra cui le pene più alte è quella inflitta all’ispettrice. Questo caso evidenzia le criticità e le responsabilità all’interno del sistema penitenziario fiorentino.

La Corte d’appello di Firenze ha confermato una serie di condanne per otto agenti della polizia penitenziaria e un’ispettrice del carcere di Sollicciano (Firenze), accusati di torture, lesioni, falso e calunnia. I fatti risalgono al periodo tra il 2018 e il 2020, quando i detenuti, uno di origine marocchina e l’altro italiano, furono, secondo l’accusa, brutalmente aggrediti dagli agenti. Inflitte pene che vanno da 5 anni e 4 mesi per una ispettrice a 3 anni e 4 mesi per gli altri agenti coinvolti. Il verdetto ribalta il giudizio di primo grado quando era caduta l’accusa di tortura ed erano state emesse condanne per lesioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

