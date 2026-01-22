Violenze nel carcere di Sollicciano in appello riconosciuta la tortura | tra le pene più alte quella per una ispettrice

La Corte d’appello di Firenze ha confermato le condanne per otto agenti della polizia penitenziaria e un’ispettrice del carcere di Sollicciano, riconoscendo episodi di tortura e violenze. La sentenza sottolinea la gravità delle condotte, tra cui le pene più alte è quella inflitta all’ispettrice. Questo caso evidenzia le criticità e le responsabilità all’interno del sistema penitenziario fiorentino.

La Corte d’appello di Firenze ha confermato una serie di condanne per otto agenti della polizia penitenziaria e un’ispettrice del carcere di Sollicciano (Firenze), accusati di torture, lesioni, falso e calunnia. I fatti risalgono al periodo tra il 2018 e il 2020, quando i detenuti, uno di origine marocchina e l’altro italiano, furono, secondo l’accusa, brutalmente aggrediti dagli agenti. Inflitte pene che vanno da 5 anni e 4 mesi per una ispettrice a 3 anni e 4 mesi per gli altri agenti coinvolti. Il verdetto ribalta il giudizio di primo grado quando era caduta l’accusa di tortura ed erano state emesse condanne per lesioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Violenze nel carcere di Sollicciano, in appello riconosciuta la tortura: tra le pene più alte quella per una ispettrice Leggi anche: Droga e cellulari in carcere, l’Appello ridisegna le pene: sei sconti, una conferma Leggi anche: Droga, la Corte d'Appello riduce le pene: in 2 si 'salvano' dal carcere Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l’ex ispettore imputato: Fu un inferno; Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, gli agenti: C'erano due catene di comando; Maestro accusato di violenza sessuale su sette piccole alunne: chiesti 10 anni di carcere; Doriano Saracino: Nelle lettere dei detenuti il racconto di episodi di violenza subiti o visti. Tenta di strappare le chiavi a un agente nel carcere di Saluzzo: paura nel reparto di Alta SicurezzaDetenuto legato alla criminalità organizzata aggredisce la Polizia Penitenziaria, un agente finisce in ospedale ... giornalelavoce.it Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, gli agenti: «C'erano due catene di comando»È durata circa otto ore l'udienza del maxi processo sui pestaggi in carcere, avvenuti - secondo l'accusa - ai danni di alcuni detenuti da parte degli agenti ... ilmattino.it VIOLENZE SU MOGLIE E FIGLIA, ARRESTATO UN UOMO IN VALSUGANA Arrestato in Valsugana un uomo residente nella zona, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trento su richiesta della Procura. L’indagi - facebook.com facebook Violenze sul padrone di casa, l’accusa chiede 11 anni di carcere. #aostasera #cronaca x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.