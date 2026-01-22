Violenza tra i giovani | c’è un modo per accorgersi prima che sia troppo tardi? Quali segnali dovrebbero allarmare genitori e insegnanti

La violenza tra i giovani rappresenta una problematica complessa e spesso difficile da individuare in tempo. In questa riflessione, si analizzano i segnali precoci che genitori e insegnanti possono osservare, al fine di intervenire tempestivamente. Con il contributo del professor Paolo Crepet, si approfondiscono le cause del disagio giovanile e il ruolo fondamentale di famiglie e istituzioni nel prevenire episodi di violenza, promuovendo un’attenzione consapevole e tempestiva.

Durante una puntata di Radio Radio, a porre la domanda è una madre da Verona. Il tema è delicato, diretto, e tocca un nervo scoperto: c’è un modo per accorgersi prima che sia troppo tardi? A raccoglierla è il professor Paolo Crepet, ospite della trasmissione, che ne fa il punto di partenza per una riflessione ampia sul disagio giovanile, la responsabilità educativa e il ruolo delle famiglie. La risposta non è rassicurante. Per Crepet, se serve comunicare a un genitore che il figlio esce di casa armato, siamo già in ritardo. “Se io devo dire a una mamma o a un papà: guarda che tuo figlio esce con un coltello, allora comincio ad avere paura anch’io ad andare in giro per la città”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

