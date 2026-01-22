Violenza su donne | Magi ' impossibili accordi con questa destra retrograda'

Il dibattito sulla legge contro la violenza sulle donne si intensifica, con alcune posizioni che evidenziano criticità nel testo approvato al Senato, tra cui l'eliminazione del termine

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Il testo presentato oggi al Senato sulla violenza sulle donne, che cancella la parola 'consenso', non è frutto di un compromesso come vuole far credere la senatrice Bongiorno. E' piuttosto un accordo al ribasso con le frange più retrograde del centrodestra di governo". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "E spiace che una giurista come l'avvocato Bongiorno, che professionalmente e personalmente si è spesa su questo tema, abbia sacrificato per logiche politiche un buon testo, quale era quello precedente, che andava nella direzione delle soluzioni normative adottate da numerosi Paesi europei, in linea con la Convenzione di Istanbul, ponendo al centro il consenso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

