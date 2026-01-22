Violenza a una 12enne nel bagno della stazione di Torino Porta Nuova sconto di pena per l’imputato che ha risarcito la vittima con 1.000 euro

Il 22 gennaio 2026, la Corte d’appello di Torino ha ridotto la pena a un 22enne egiziano condannato per violenza sessuale ai danni di una 12enne nei bagni della stazione di Torino Porta Nuova. La condanna è passata da cinque anni e otto mesi a quattro anni, otto mesi e venti giorni di carcere. L’imputato ha risarcito la vittima con 1.000 euro.

Da cinque anni e otto mesi a quattro anni, otto mesi e venti giorni di carcere. Oggi, 22 gennaio 2026, la Corte d'appello di Torino ha ridotto così la pena nei confronti del 22enne di origini egiziane condannato per violenza sessuale dopo essere stato sorpreso dai poliziotti nei bagni della.

