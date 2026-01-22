Una villetta di nuova costruzione, mai abitata, è stata ordinata dal Tribunale di Ancona di essere demolita e ricostruita da zero. La decisione, emessa il 22 gennaio 2026, ha anche previsto un risarcimento di oltre un milione di euro. La vicenda evidenzia le conseguenze di eventuali irregolarità edilizie e le implicazioni legali legate alla costruzione di immobili residenziali.

Ancona, 22 gennaio 2026 – Una casa appena costruita, mai abitata dalla proprietaria, ma il Tribunale di Ancona ha stabilito che va demolita integralmente e ricostruita da zero, con un risarcimento che supera 1 milione e 57mila euro. È quanto emerge dalla sentenza sulla villetta prefabbricata in legno realizzata a Poggio San Marcello: secondo il giudice l’immobile non è collaudabile, non può ottenere l’agibilità e non può essere legittimamente utilizzato. Il vizio è radicale e originario: materiali strutturali privi delle certificazioni obbligatorie. Le infiltrazioni dopo le prime piogge. Il contratto risale al 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villetta appena costruita mai abitata, il tribunale: "Va demolita e ricostruita da zero". Un milione di risarcimento, raffica di condanne

