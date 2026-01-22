Vienna vara l’austerità e chiude alcuni musei | dalla casa di Strauss all’appartamento dove morì Schubert Ridotti gli orari

Vienna ha annunciato la temporanea chiusura di alcuni musei e spazi culturali, tra cui la casa di Strauss e l’appartamento di Schubert, per motivi di austerità. Gli orari di apertura saranno ridotti fino a nuovo avviso. La città, nota per il suo patrimonio musicale, si impegna a preservare le proprie tradizioni anche in periodi di difficoltà economica. La misura interesserà principalmente i luoghi legati alla storia della musica classica.

Vienna (Austria), 22 gennaio 2026 - Vienna è pronta a dire momentaneamente stop a diversi luoghi di cultura legati alla musica classica. La capitale austriaca, che ha l'intento di raggiungere gli obiettivi di spesa pubblica e perseguire una politica di austerità, chiuderà temporaneamente diversi musei dedicati a celebri compositori locali in uno scenario che prevede forti tagli al budget culturale. La notizia viene battuta dall'agenzia France Press e ripresa dal Guardian. Non sarà quindi possibile visitare per un determinato lasso di tempo strutture storiche come l' appartamento dove è morto il compositore austriaco Franz Schubert, la residenza dell'autore di "Sul Bel Danubio Blu" Johann Strauss e la casa di Joseph Haydn.

