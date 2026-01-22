viene affiancata da un sicario a nizza 25enne uccisa in auto a colpi di pistola col figlio di 6 mesi accanto

A Nizza, una donna di 25 anni è stata uccisa in strada mentre era in auto, con il figlio di sei mesi vicino. La vittima è stata colpita da colpi di pistola che sono passati attraverso il finestrino, in un episodio che si ipotizza possa essere collegato alla presenza di un sicario. Le autorità stanno investigando sul movente e sui responsabili di questa tragica vicenda.

Una donna di 25 anni è stato uccisa a colpi d’arma da fuoco nel tardo pomeriggio del 21 gennaio a Nizza, in Francia. La vittima si trovava in auto assieme al figlio di sei mesi, quando è stata affiancata da un sicario giunto a bordo di uno scooter. Il piccolo è rimasto illeso, mentre per la donna i soccorsi si sono rivelati inutili. Il giorno dopo la polizia francese ha arrestato il proprietario dello scooter. Donna crivellata di colpi a Nizza, la dinamica Il killer ha sparato alla vittima, originaria di Capo Verde, attraverso il finestrino della vettura. Il bambino sedeva sul sedile anteriore, ma è stato risparmiato e trasportato in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Una donna di 25 anni è stata uccisa a Nizza in un episodio di sparatoria avvenuto mentre era alla guida della sua auto.

