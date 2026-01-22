VIDEO | Roma invasione tedesca Corteo dei tifosi dello Stoccarda tra Termini e piazza Venezia

Un corteo di tifosi dello Stoccarda si è svolto tra Termini e piazza Venezia a Roma, in occasione della partita allo stadio Olimpico tra Atalanta e Stoccarda. L’evento ha attirato l’attenzione dei passanti, senza provocare disordini. La sfida tra le due squadre, valida per la Bundesliga, si svolge questa sera, offrendo un momento di incontro tra le tifoserie e lo sport.

Circa 5mila persone, tra chi ha il biglietto della partita di stasera e chi no, presenti nella Capitale dal pomeriggio di mercoledì 21 gennaio. Pub internazionali stracolmi, bott Invasione tedesca a Roma. Stasera allo stadio Olimpico si affronteranno la squadra di Gasperini e lo Stoccarda, club militante in Bundesliga. Dalla giornata di ieri, mercoledì 21 gennaio, tantissimi tifosi tedeschi sono arrivati nella Capitale. Circa 5mila secondo le stime delle forze dell'ordine. Tremilacinquecento sono quelli in possesso del ticket, mentre almeno altri 1.500 sono coloro che si sono mossi dalla città tedesca senza biglietto.

