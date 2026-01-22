VIDEO Mercosur congelato Coldiretti esulta Masiello | Sarebbe stato un danno per l’agricoltura

L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur è stato temporaneamente sospeso, suscitando reazioni diverse tra gli operatori. Coldiretti esprime soddisfazione, ritenendo che la proposta avrebbe potuto arrecare danni all’agricoltura italiana. Masiello, rappresentante del settore, sottolinea come questa decisione sia un passo importante per tutelare gli interessi nazionali. La sospensione, di natura politica, interviene prima ancora di eventuali valutazioni tecniche più approfondite.

Tempo di lettura: 2 minuti L’accordo Mercosur, per ora, si ferma. Un altolà politico prima ancora che tecnico. Il dossier è stato rinviato e adesso la palla passa alla Corte di Giustizia dell’UE, chiamata a pronunciarsi su un’intesa che ha spaccato governi, categorie e territori. Un passaggio tutt’altro che neutro. Perché qui non si discute solo di commercio, ma di regole. E di democrazia. In questi mesi la piazza ha parlato chiaro. Forte. A tratti rumorosa. Le associazioni di categoria hanno alzato la voce, e tra tutte Coldiretti ha fatto la parte del leone. Trattori e bandiere prima a Bruxelles, poi a Strasburgo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Coldiretti, Festa del ringraziamento: Masiello reclama attenzione per l’agricolturaDurante la Festa del Ringraziamento, Masiello sottolinea la necessità di dare maggiore attenzione all’agricoltura, un settore considerato fondamentale ma spesso trascurato dalle istituzioni.

Le sfide dell’agricoltura. Mercosur e fondi europei, gli impegni di ColdirettiL’inizio del nuovo anno rappresenta un’occasione per le associazioni di categoria, come Coldiretti, di analizzare le principali sfide che l’agricoltura italiana dovrà affrontare.

Argomenti discussi: Mercosur, accordo congelato con il rinvio alla Corte di giustizia Ue.

