victoria beckham e il famoso ballo inappropriato alle nozze del figlio

Recentemente, Victoria Beckham è al centro dell’attenzione a causa di un episodio controverso durante le nozze del figlio Brooklyn. Le accuse di Brooklyn ai genitori, in particolare a Victoria, hanno suscitato molte discussioni e messo in discussione l’immagine pubblica della famiglia Beckham, nota per il suo stile e perfezione. La vicenda ha suscitato curiosità e attenzione mediatica, portando alla luce aspetti meno noti della celebre famiglia.

L’ affair Beckham è sulla bocca di tutti e sulle prime pagine di ogni tabloid in questi giorni. Le accuse terribile rivolte dal primogenito Brooklyn ai genitori David e Victoria, per spiegare le ragioni del suo allontamento dalla famiglia, hanno distrutto l’immagine della famiglia perfetta e sporcato enormemente quella patinata di mamma Vic, soprattutto. Ipocriti, bugiardi, interessati più al brand che ai figli, autori per anni di una narrazione famigliare creata ad uso e consumo dei media, fasulla e manipolatrice (dei figli). Nelle varie storie pubblicate dal primogenito, tra i vari episodi riportati per spiegare la falsità e cattiveria di mamma verso la giovane nuora, quello di averle negato l’abito nuziale all’ultimo minuto, e soprattutto di aver sabotato il primo ballo marito e moglie, sostituendosi a Nicole ed esibendosi in maniera inopportuna, creando disagio e imbarazzo al figlio. 🔗 Leggi su Dilei.it

