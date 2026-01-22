Vico Sirene al Teatro Totò con Gigi & Ross l’anima ambigua di Napoli

Al Teatro Totò di Napoli, Vico Sirene si inserisce nella stagione in abbonamento, offrendo uno spettacolo che esplora l’anima complessa della città. Con Gigi & Ross, il racconto teatrale si distingue per un’interpretazione autentica e riflessiva, contribuendo a mantenere viva la tradizione partenopea. Un’occasione per approfondire la cultura e le emozioni di Napoli attraverso un’opera che invita alla riflessione.

NAPOLI – Al Teatro Totò, tempio vivo della tradizione partenopea, la stagione in abbonamento prosegue nel segno di una teatralità che scava, interroga e commuove. Dal 23 gennaio al 1° febbraio alle 21 (sabato doppio spettacolo 17.30 e 21 domenica ore 18) va in scena Vico Sirene, testo e regia di Fortunato Calvino, affidato all’istrionica e misurata interpretazione di Gigi & Ross, affiancati da Ciro Esposito e da Marco Palmieri, Mattia Ferraro e Ivano Schiavi. Il titolo è già dichiarazione poetica. Vico come intreccio di vicoli, di destini, di esistenze che si sfiorano e si scontrano nei Quartieri Spagnoli; Sirene come richiamo ancestrale al mito di Partenope, simbolo di un’ambiguità accogliente, seducente, mai giudicante. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Gigi & Ross, 25 anni di risate in scena al New Teatro Troisi con "Bombask!"Gigi & Ross celebrano 25 anni di comicità con lo spettacolo "Bombask!" al New Teatro Troisi.

