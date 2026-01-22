Vicenda Trotta Bus la supercazzola della tredicesima | applausi social ma degli stipendi nemmeno l’ombra

La vicenda della tredicesima ai dipendenti Trotta Bus ha suscitato reazioni sui social, con molti commenti di approvazione. Tuttavia, sulla reale corresponsione degli stipendi, ancora nessuna novità concreta. La questione riguarda le modalità di pagamento e le tempistiche, lasciando aperti dubbi sulla trasparenza e sulla gestione aziendale. Un caso che mette in evidenza le difficoltà di alcuni lavoratori nel confrontarsi con le promesse non mantenute.

Tempo di lettura: 2 minuti Applausi scroscianti prima che lo spettacolo inizi. È più o meno quello che accade sulla vicenda della tredicesima ai dipendenti Trotta Bus. Siamo al 22 gennaio 2026. Un dettaglio non da poco. Perché a quella data, ai lavoratori, della tredicesima non è arrivato nulla. Zero assoluto. Eppure c’è già chi festeggia. Il consigliere comunale di maggioranza Antonio Picariello affida ai social un messaggio di apprezzamento nei confronti della governance del Comune di Benevento per lo sblocco delle risorse destinate alla società di trasporto. Traduzione: complimenti al Comune. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

