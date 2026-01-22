Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 20 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità segnala un incidente sulla via Cassia, con strada chiusa e deviazione sulla via Nepesina. Stasera alle 21 si svolge il match di Europa League tra Roma e Stoccarda, con modifiche temporanee alla viabilità nel Foro Italico. A causa di uno sciopero del personale ATA e di un atto vandalico contro i bus, potrebbero verificarsi disagi. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene fino al 15 aprile 2026 per un

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente sulla via Cassia trasfusione Monterosi attualmente la strada è chiusa con il traffico in direzione di Viterbo deviato sulla via Nepesina per gli eventi ricordiamo che stasera in programma alle ore 21 il match di Europa League della Roma e Stoccarda attivare consuete modifica alla viabilità nell'area del Foro Italico nelle ore precedenti e successive la partita in chiusura iniziato lo sciopero deciso dal personale ATA h seguito di un atto vandalico contro bus nella giornata di ieri fino alla mezzanotte possibili disagi o cancellazioni di corsa per il servizio di superficie servizio regolare invece per le linee della metropolitana la ferrovia termini Centocelle le linee sub affido a te da Dario Antonini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragi può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

