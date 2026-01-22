Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 19 | 40

L'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 22 gennaio 2026 segnala la riapertura della strada tra Orvieto e Attigliano dopo un incidente, mentre sulla Cassia si registrano ancora chiusure e deviazioni. Tra le principali arterie si segnalano code e traffico rallentato su Tangenziale e A24. È previsto uno sciopero del personale ATA dalle 20 alle 24, con possibili disagi nel servizio di trasporto pubblico.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla Firenze Roma tra Orvieto e Attigliano direzione di Roma con la circolazione ora tornata regolare ci sposiamo incidente anche sulla Cassia tra Sutri Monterosi attualmente la strada è chiusa con il traffico in direzione di Viterbo deviato sulla via Nepesina siamo raccordo anulare code per traffico tra Tiburtina e Prenestina e proseguendo tra Magliano e Aurelia mentre in esterno si segnalano code tra la via Pontina e la diramazione Roma Sud il tratto Urbano della A24 cose tra la tangenziale est e il raccordo anulare In quest'ultima direzione in chiusura stasera si svolgerà uno sciopero deciso dal personale ATA h seguito di un atto vandalico contro bus nella giornata di ieri a partire dalle ore 20 alla mezzanotte possibili disagi o cancellazioni di corse per il servizio di superficie servizio invece per le linee della metropolitana alla ferrovia termini Centocelle le linee sub affido a te da dare Antolini Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

