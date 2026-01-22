Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 19 | 10

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla firenze-roma coda a causa di un incidente tra o dietro Attigliano in direzione di Roma che spostiamo incidente anche sulla Cassia tra Sutri Monterosi attualmente la strada è chiusa con il traffico in direzione di Viterbo deviato sulla via Nepesina possiamo raccordo anulare code per traffico tra Prenestina e poi proseguendo Ciao Magliana Aurelia pensilina esterna Sirignano Cotral da Roma Fiumicino a la diramazione Roma Sud il tratto Urbano della A24 code tra la tangenziale est e il raccordo anulare In quest'ultima direzione in chiusura stasera si svolgerà uno sciopero Ho deciso Dal personale Ata che a seguito di atto vandalico contro bus nella giornata di ieri a partire dalle ore 20 alla mezzanotte possibili disagi o cancellazione di corsa per il servizio di superficie servizio regolare invece per le linee della metropolitana la ferrovia termini Centocelle Elenia sub affido a te la dare Antonini Azzano infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

