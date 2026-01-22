Ecco un’introduzione sobria e chiara, adatta a Google, basata sulle informazioni fornite: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 22 gennaio 2026 alle 18:40. Si segnalano code sulla Firenze-Roma a causa di un incidente tra Orvieto e Attigliano, e sulla via Cassia tra Sutri e Monterosi, con deviazioni sulla via Nepesina. Tra le principali arterie, ci sono congestioni sul raccordo anulare e tra Tiburtina e Prenestina. Per l’

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Ascoli mobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla Firenze Roma code a causa di un incidente Orvieto Attigliano in direzione di Roma ci spostiamo incidente anche sulla via Cassia tra Sutri Monterosi dove attualmente il traffico in direzione di Viterbo è deviato sulla via Nepesina passiamo a raccordo anulare ode per traffico tra casa e B Surf la carreggiata interna e poi proseguendo tra Tiburtina e Prenestina mentre nel senso si chiamano così tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud nel tratto Urbano della A24 cose tra la tangenziale est raccordo anulare In quest'ultima direzione in chiusura vi ricordiamo che stasera in programma alle ore 21 il match di Europa League tra Roma e Stoccarda attive le consulenze modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico nelle ore precedenti e successivi alla partita da Dario Antonini a stare in mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 18:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 18:40Ecco un’introduzione chiara e sobria, adatta a Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 18:40: si registrano due incidenti sulla direttrice Roma-Orvieto e sulla A24 Roma-Teramo, con conseguenti code e rallentamenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 08:40Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Gli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 22 gennaio 2026 alle 08:40 segnalano traffico intenso su diverse arterie, tra cui il raccordo anulare, le strade consolari e la A24 Roma-Teramo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 16:25Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura risolto l'incidente sulla via ... romadailynews.it

Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it

Roma - Stoccarda: Info Viabilità e Chiusure In occasione del match di oggi, giovedì 22 gennaio alle ore 21:00, sono previste importanti modifiche alla viabilità e divieti di sosta in diverse zone della città. Zona Centro (Via del Colosseo e limitrofe) Fino alle - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com