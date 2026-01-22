Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 22 gennaio 2026, Astral Infomobilità segnala traffico intenso a Roma e nel Lazio. Sul Raccordo Anulare si registrano code tra casa e la tangenziale est, con rallentamenti tra Tiburtina e Prenestina. Rallentamenti anche sulla A24 tra Tangenziale est e Tor Cervara e sulla via Tiburtina tra Tivoli e Villanova per un incidente. Traffico congestionato sulla Pontina tra Laurentina e Aprilia in direzione Latina.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare code per traffico tra casa e la mia in carreggiata interna e poi proseguendo tra Tiburtina Prenestina mentre l'esterna si disegnano crudezza puntine la diramazione Roma Sud nel tratto Urbano della A24 rallentamenti tra la tangenziale est e torcervara in quest'ultima direzione sulla Roma Teramo invece rallentamenti nei pressi di Castel Madama a causa di lavori In entrambe le direzioni ci spostiamo cose per un incidente sulla via Tiburtina tra Tivoli e Villanova in direzione di Roma e quadrante sud della capitale invece in coda sulla via Pontina tra via Laurentina e Aprilia in direzione di Latina

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1° gennaio 2026 alle ore 17:25: attualmente si registrano code sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est, e rallentamenti lungo via Appia nei pressi di Frattocchie, Albano Laziale e Genzano di Roma.

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 gennaio 2026 alle 17:25.

Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione Lazio
Giovedì 8 gennaio una trentina di persone dell'Unione dei comitati contro l'inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio.

