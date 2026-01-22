Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 22 gennaio 2026 alle ore 13:25. Segnalate alcune disposizioni sulla viabilità, tra cui rimozioni di incidenti sulla via Pontina, code sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama per lavori, e modifiche temporanee in zona Foro Italico a causa di eventi sportivi. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene fino al 15 aprile 2026 per garantire la sicurezza di tutti durante le condizioni invernali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti su via Pontina rimosso il precedente sinistro all'altezza di Castel Romano ma segnaliamo un altro tamponamento più avanti con code tra Castel di Decima e Spinaceto in direzione del raccordo possiamo proprio sul raccordo circolazione al momento scorrevole su tutto l'anello cittadino ad eccezione di qualche rallentamento all'altezza dello svincolo per la Tiburtina in carreggiata esterna usciamo dalla capitale sulla A24 Roma Teramo code per lavori tra Tivoli e Castel Madama In entrambe le direzioni ed in chiusura ricordiamo che stasera in programma alle ore 21 il match di Europa League tra Roma e Stoccarda attive le consuete modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico nelle ore precedenti e successive la partita da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione facciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 13:25

