Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 12 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 22 gennaio 2026 alle 12:25.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità a un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti riguardo l'incidente su via Pontina a causa del sinistro ci sono incolonnamenti con 3 km di coda tra Pomezia e Castel Romano in direzione del raccordo anulare e ci spostiamo proprio sulla circolazione al momento scorrevole su tutto l'anello cittadino ad eccezione di qualche rallentamento in esterna tra Ardeatina e Anagnina usciamo dalla capitale sulla A24 roma-teramo Speriamo code per lavori tra Tivoli e Castel Madama In entrambe le direzioni in chiusura per il trasporto pubblico la prossima settimana sulle linee metro B e B1 il servizio dalle ore 21 di venerdì 30 gennaio al primo febbraio Sara limitato alla sola tratta Laurentina San Paolo per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria il servizio sarà sostituito su gomma linee bus mb7 San Paolo Rebibbia emb-1 Piazza Bologna viale Jonio da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

