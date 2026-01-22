Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 09 | 40

Gentili utenti, ecco un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio al 22 gennaio 2026 alle 09:40. Si segnalano code e rallentamenti su diverse arterie a causa di incidenti, lavori o traffico intenso, tra cui la Pontina, il raccordo anulare, la Roma Fiumicino e altre principali vie di collegamento. Si consiglia di pianificare i propri spostamenti tenendo presente le condizioni attuali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via Pontina causa del sinistro Ci sono code tra Castel di Decima e Spinaceto in direzione del raccordo anulare è proprio sul raccordo segnaliamo Code in carreggiata interna tra Tiburtina e più avanti tra Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta tra Aurelia e Pescaccio è nel quadrante opposto tra Casilina e lo svincolo per La A24 Roma Teramo dove sono code nel tratto Urbano da Portonaccio e la tangenziale in direzione del centro Enel opposto senso di marcia da Tor Cervara al Raccordo Anulare code a tratti per traffico intenso Anche sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana in entrambi i sensi di marcia diamo uno sguardo alle consolari code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione della tangenziale come su via Salaria dell'aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali si rallenta anche su via Cassia tra la storta e Tomba di Nerone in chiusura segnaliamo code per lavori sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama In entrambe le direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento di zio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 09:40 del 9 gennaio 2026: l'incidente sull'autostrada Roma-Teramo è stato risolto, e la circolazione è tornata normale.

Alle ore 09:40 del 1 gennaio 2026, la viabilità nella regione Lazio si presenta generalmente fluida, con alcune variazioni sul trasporto pubblico.

