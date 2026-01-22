Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 09 | 10

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 22 gennaio 2026 alle 09:10. La situazione presenta traffico intenso sul Raccordo Anulare, con rallentamenti tra Bufalotta e Tiburtina e tra Casilina e Ardeatina, e code sulla tangenziale e su alcune vie principali come Flaminia, Salaria e Pontina. Si segnalano inoltre lavori sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare ancora per traffico intenso in carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina e più avanti tra Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta tra Roma Fiumicino Ostiense e tra Anagnina e lo svincolo per La 24 Roma Teramo dove ci sono code nel tratto Urbano della Fiorentina e la tangenziale in direzione del centro Enel opposto senso di marcia da Tor Cervara a raccordo anulare code a tratti per traffico penso anche sulla Roma Fiumicino Dal raccordo a via del Cappellaccio in direzione dell'EUR diamo uno sguardo alle consolari code sulla via Flaminia Raccordo Anulare e via dei Due Ponti in direzione della tangenziale così come tu via Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali e si rallenta anche su via Cassia 3 La storta e Tomba di Nerone nel quadrante sud della capitale code a tratti per su via Pontina tra Spinaceto Viale dell'Oceano Atlantico in direzione del centro e di chiusura segnaliamo code per lavori sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama In entrambe le direzioni da Marco Morganti Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

