Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti dal raccordo anulare dove segnaliamo code per traffico intenso in carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina è più avanti tra Casilina e Ardeatina è in esterna tra Roma Fiumicino e tra Anagnina e lo svincolo per La A24 Roma Teramo dove ci sono code nel tratto Urbano da Tor Cervara la tangenziale in direzione del centro Enel opposto senso di marcia da Togliatti raccordo anulare code a tratti per traffico intenso Anche sulla Roma Fiumicino Dal raccordo a via del Cappellaccio in direzione dell'EUR diamo uno sguardo alle consolari code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti in direzione della tangenziale così come su via Salaria Dammi la spada a via dei Prati Fiscali si rallenta anche su via Cassia tra la storta e Tomba di Nerone e su via Appia da Ciampino e via delle Capannelle che portiamo nel quadrante sud della capitale coda in direzione del raccordo sulla via del mare tra Acilia Vitinia e su via Cristoforo Colombo 3 a via Wolf Ferrari e via di Malafede chiusura segnaliamo code per lavori sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama In entrambe le direzioni da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

