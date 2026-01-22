Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 22 gennaio 2026 alle ore 07:25. Sono segnalate code e rallentamenti su diversi raccordi e arterie principali, con specifiche criticità tra Casilina e Ardeatina, sulla via Flaminia, via Salaria e altre strade urbane e consolari. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche invernali, che richiedono particolare prudenza durante ogni spostamento. Per informazioni dettagliate, consultate il sito ufficiale di Astral infom

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo i consueti aggiornamenti sulla viabilità con il raccordo anulare dove segnaliamo le prime Code in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina mentre al momento scorrevole la circolazione in esterna traffico intenso invece Urbano della A24 dal raccordo la tangenziale in direzione del centro Mentre sono causa lavori i rallentamenti sulla Roma Fiumicino da via Cristoforo Colombo e il viadotto della Magliana in direzione del raccordo diamo uno sguardo alle consolari code sulla via Flaminia tra Malborghetto e prima porta è più avanti tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione centro così come su via Salaria tra Monterotondo e bagni e tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali e su via Cassia 3 La storta e Tomba di Nerone si rallenta anche su via Appia tra Ciampino e via delle Capannelle ci spostiamo nel quadrante sud della capitale coda in direzione raccordo sulla via del mare 3 Acilia Vitinia e su via Cristoforo Colombo 3 a via Wolf Ferrari e via di Malafede in chiusura segnaliamo code a tratti per traffico intenso in direzione del raccordo anche su via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ed in chiusura ci lasciamo con un messaggio di sicurezza ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggia in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

