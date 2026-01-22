VIabilità fra Firenze e il Mugello riapre la via Faentina dopo la frana

È stata annunciata la riapertura della via Faentina (Sr 302) tra Firenze e il Mugello, dopo i lavori di ripristino a seguito della frana. La riapertura permetterà di ripristinare il normale flusso di traffico sulla principale arteria di collegamento tra le due zone, offrendo una soluzione stabile e sicura per pendolari e residenti. La strada sarà nuovamente percorribile in modo definitivo, contribuendo a migliorare la viabilità locale.

FIRENZE – Buone notizie per i pendolari e i residenti che quotidianamente percorrono il collegamento tra Firenze e il Mugello: la via Faentina (Sr 302) si avvia verso la riapertura definitiva. Dopo il blocco forzato causato da un importante smottamento, il tratto stradale situato in località Manzolo, nel territorio comunale di Fiesole, tornerà percorribile a partire dal prossimo lunedì (26 gennaio). La Città Metropolitana di Firenze ha confermato che il cantiere è in piena attività per completare le opere di consolidamento del versante e la messa in sicurezza della carreggiata. L’intervento è stato reso necessario per stabilizzare il terreno ed evitare nuovi distacchi di detriti, garantendo l’incolumità degli automobilisti in un tratto storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

