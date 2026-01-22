Via l’antenna dal Piangrande I Custodi tornano all’attacco

I Custodi degli Alberi e del suolo di Barga chiedono nuovamente la rimozione dell’antenna installata nel Piangrande. Questa richiesta si inserisce in un percorso di tutela ambientale e rispetto del territorio, già avviato in passato. L’obiettivo è preservare l’equilibrio naturale e garantire una gestione responsabile delle risorse locali. La questione rimane centrale per la comunità e le istanze di tutela ambientale.

Via l’antenna dal Piangrande di Barga. Lo richiedono, come già in passato, i Custodi degli Alberi e del suolo di Barga. "Nel corso degli anni – scrivono - più volte è stato chiesto dai cittadini che l’impianto fosse ricollocato in una posizione più idonea, lontana dalle abitazioni, e che non venissero autorizzati ulteriori interventi di potenziamento. L’assessore all’urbanistica Marco Bonini, un anno fa, rispondendo alle domande di alcuni cittadini, aveva dichiarato che al Comune arrivano frequentemente richieste di autorizzazione per il potenziamento dell’antenna e che, proprio per favorirne un futuro spostamento, l’amministrazione avrebbe scelto di non concedere nuove autorizzazioni in tal senso". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Via l’antenna dal Piangrande". I Custodi tornano all’attacco Formazioni Milan-Genoa: tornano Leao e Pulisic dal 1'. C'è l'ex Colombo nell'attacco rossoblùQuesta sera alle 20, il Milan affronta il Genoa in una sfida valida per le formazioni Milan-Genoa. Leggi anche: Terremoti, a 45 anni dal sisma in Irpinia Ingv lancia la Call to Action “Custodi di Memoria” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Via l’antenna dal Piangrande. I Custodi tornano all’attacco; Antenna 5G Sampierdarena, assessora Coppola: No motivazioni per installazione; I Custodi degli alberi e del suolo a proposito dell’antenna in Piangrande; Antenna 5G Sampierdarena, il Comune: Non ci sono motivazioni per l’installazione. Spunta l'antennone, ma i residenti non ne sanno nulla e scoppia la polemicaL'ordinanza di chiusura della strada per un giorno e poi la collocazione dell'antenna davanti alle abitazioni La scoperta arriva per caso: per quell’ordinanza pubblicata sul sito del Comune. Strada ch ... monzatoday.it Antenna 5G a Fano, i residenti di via Speri vanno dal legale: «Petizione ignorata, dal Comune totale chiusura al dialogo»«Non è piaciuto affatto - sostiene Chiara Sartori, portavoce del gruppo di residenti – l’atteggiamento tenuto finora dall’amministrazione comunale. I tentativi di aprire un dialogo con l’ente locale, ... corriereadriatico.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.