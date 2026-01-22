Via Garibaldi i camion finiscono contro i balconi | dopo mesi di silenzi un cittadino scrive alle autorità

Dopo mesi di silenzio, un residente di Via Garibaldi ha segnalato alle autorità un problema di sicurezza: i camion spesso finiscono contro i balconi dei palazzi della zona. La strada, caratterizzata da spazi stretti, balconi bassi e edifici storici, presenta rischi evidenti per pedoni e residenti. È fondamentale intervenire per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Via Garibaldi è una strada stretta, con balconi bassi e palazzi antichi affacciati a pochi metri dalla carreggiata. Eppure, nonostante divieti e segnaletica, i camion continuano a passare. A volte sfiorano le facciate, altre volte colpiscono direttamente i balconi. I danni si accumulano, il.

