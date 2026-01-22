vestas brandine sdraie e attese una vita intera in gioco resistiamo e diciamo no

Vestas richiama immagini di brandine, sdraie e lunghe attese, evocando un passato di lotte sociali e occupazioni. È un richiamo alla storia di resistenza e impegno, dove il conflitto si manifestava anche attraverso la presenza nei luoghi di lavoro. Questa riflessione invita a considerare come le battaglie per i diritti abbiano caratterizzato un’intera vita, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria di quegli impegni.

È come fare un salto indietro nel tempo, quando le fabbriche venivano occupate e il conflitto sociale si misurava anche con la presenza fisica nei luoghi di lavoro. Nel magazzino Vestas di Taranto, oggi, ci sono brandine, sdraie e letti gonfiabili. Un mazzo di carte poggiato su una cassa di legno serve a ingannare l’attesa e tenere lontano lo sconforto. È il settimo giorno di sciopero e il terzo consecutivo di occupazione. Fuori ci sono freddo, pioggia e un gazebo come avamposto, mentre dentro regna un silenzio carico di tensione. Per ora, dall’azienda, non si è mosso nulla. Resistenza contro i trasferimenti La multinazionale danese dell’eolico resta ferma sulla sua decisione: trasferire, a partire dal primo marzo, il magazzino, il training center e il reparto di “reparation blades” da Taranto a San Nicola di Melfi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

