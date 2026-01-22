Vespri d' Organo il ventenne Jan Liebermann apre la terza edizione

Sabato 24 gennaio alle 17, si apre la terza edizione di Vespri d'Organo nella Cattedrale di Pisa, con il giovane organista Jan Liebermann. La rassegna, promossa dall'Opera della Primaziale e il Capitolo Metropolitano, propone un percorso tra musica sacra e riflessione spirituale, offrendo un momento di ascolto e contemplazione nel contesto storico e religioso della Cattedrale.

