Vespa e Fiat 500 patrimonio immateriale dell' Unesco il piano di Matteo Salvini dopo la proposta del 2024

Matteo Salvini propone alla Camera deroghe ai blocchi Ue per Vespa e Fiat 500, riconoscendole come patrimonio immateriale dell’UNESCO. In vista del 2024, il piano mira a tutelare queste icone italiane, rafforzando il loro valore culturale e simbolico. La proposta si inserisce nel quadro delle iniziative per valorizzare il patrimonio storico e culturale del Paese, con un’attenzione particolare alle eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale.

La storica e iconica Vespa patrimonio immateriale dell’Unesco. Un’iniziativa su cui ha detto di essere al lavoro, tramite un provvedimento, il ministro die Trasporti Matteo Salvini. “È mia intenzione sostenere fortemente l’iniziativa relativa alla presentazione della candidatura Unesco come patrimonio immateriale per la Vespa”, ha detto il vicepremier durante il Question Time in Aula alla Camera. Salvini su Vespa e Fiat 500 Matteo Salvini ha parlato di “veicoli storici che per milioni di italiani non sono solo un mezzo di trasporto ma sono il simbolo di un patrimonio industriale e culturale tutto italiano”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Salvini candida la Vespa a patrimonio immateriale Unesco: cosa vuole fare il governo sui veicoli storici – Il videoSalvini ha annunciato la candidatura della Vespa a patrimonio immateriale UNESCO, sottolineando l'importanza di preservare questo simbolo storico.

“I canederli non sono italiani”: scatta la polemica del quotidiano Dolomiten dopo la nomina della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità dell’UnescoDopo la recente proclamazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità dell’UNESCO, si accendono i primi dibattiti.

