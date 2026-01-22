Versilia | organizzava serate e feste in discoteca ma era sconosciuto al fisco Noto dj incastrato dalla Guardia di Finanza

Un noto DJ della Versilia è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Lucca per aver gestito serate e feste in discoteca senza dichiarare alcun reddito. L’indagine ha rivelato un’attività professionale nascosta al fisco, sollevando questioni sulla regolarità fiscale dell’operato dell’artista. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle norme tributarie anche nel settore dell’intrattenimento e della musica dal vivo.

VIAREGGIO (LUCCA) – Un noto dj residente in Versilia è finito nel mirino della Guardia di Finanza di Lucca per aver svolto un’intensa attività professionale senza dichiarare un euro. Organizzava feste, eventi e spettacoli nella movida versiliese e ligure, documentando tutto sui social come una vera star della notte. Ma per il fisco non esisteva. L’indagine, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale nell’ambito del controllo economico del territorio, è partita proprio dal web. Dai profili social del dj emergeva una fitta agenda di serate, complete di foto, commenti entusiasti e resoconti sull’affluenza del pubblico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Versilia: organizzava serate e feste in discoteca ma era sconosciuto al fisco. Noto dj incastrato dalla Guardia di Finanza Vita brillante sui social e sconosciuto al fisco. Incastrato un djUn dj della Versilia viveva una vita apparentemente ricca sui social, mostrando successi e serate animate, ma dietro questa facciata si nascondeva un profilo fiscale modesto. Lo conoscevano tutti, tranne il Fisco: 250 serate, oltre 220mila euro di incassi. Noto dj nei guaiUn noto dj della Versilia è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Lucca per aver omesso di dichiarare circa 220mila euro di incassi, derivanti da circa 250 serate svolte in poco più di due anni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Noto dj sconosciuto al Fisco, 257 serate in sagre e locali al nero. Versilia Summer Chic. Serata evento al Faruk per celebrare l’eleganzaDalle 18.30 fino alla mezzanotte beauty, moda, arte, design e accessori. La colonna sonora dell’iniziativa affidata a Cesare Bertoluccci, dj di successo. Domani Marina di Pietrasanta si trasfomerà nel ... lanazione.it I Reali del Belgio e l’amore in Versilia: estati al mare, serate in CapanninaViareggio, 19 giugno 2025 – È stata una favola, niente a che vedere con la storia di Harry e Megan. Si incontrarono a un ricevimento per l’insediamento di Papa Giovanni XXIII nel novembre 1958 a Roma ... lanazione.it centri.impiego.toscana Centro per l'Impiego della Versilia RECRUITMENT DAY!! 28 GENNAIO Per SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A - Cod. Off. LU-275468 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA'- Cod. Off. LU-27547 Centro per l'Impiego di Lucca - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.