vendevano falso olio extravergine a buon prezzo a ristoratori e privati di ravenna denunciati due coniugi

I Carabinieri di Ravenna hanno sequestrato oltre 3.800 litri di falso olio extravergine venduto a ristoratori e privati, denunciando due coniugi responsabili della frode commerciale. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli finalizzati a tutelare la qualità dei prodotti alimentari e a contrastare le pratiche ingannevoli sul mercato.

Due coniugi sono stati denunciati e oltre 3.800 litri di olio sono stati loro sequestrati dopo un’operazione condotta dai Carabinieri a Ravenna. I militari hanno scoperto una frode commerciale legata alla vendita di falso olio extravergine di oliva. L’intervento è stato eseguito su disposizione della Procura della Repubblica a seguito di indagini che hanno portato alla luce un sistema strutturato di commercializzazione fraudolenta. Le indagini e la scoperta della frode Il sequestro e la perquisizione L'analisi del prodotto sequestrato Le accuse e la posizione degli indagati Le indagini e la scoperta della frode L’attività investigativa è stata avviata dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Ravenna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Olio di semi fatto passare per olio d'oliva extravergine: denunciato commercianteLe autorità stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario a Brindisi, con particolare attenzione alla qualità dell’olio venduto al pubblico.

Sequestrati oltre 3.800 litri di falso olio extravergine di olivaGli accertamenti sono stati condotti anche attraverso l’analisi dei contenuti dei social network, dove veniva pubblicizzata la vendita di olio extravergine pugliese a buon prezzo, estratto a freddo [ ... ravenna24ore.it

