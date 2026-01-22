Masinga, calciatore keniano, ha attraversato diverse tappe della sua carriera, dal Salento al successo in Africa. Studiava management per garantirsi un futuro stabile e, nel tempo libero, la sua somiglianza con un celebre robot dei cartoni animati attirava l’attenzione. Tuttavia, la sua storia si è conclusa tragicamente, lasciando un ricordo complesso di un atleta che ha saputo vendersi anche al di fuori del campo.

Nell’ora che non appartiene a nessuno e che è il riflesso di tutti i dimenticati, Phil Masinga viveva un tempo destinato a finire in anticipo rispetto al previsto. Cominciò per questo a strappare ai bordi la propria carriera, un pezzo alla volta, vendendo un trofeo, mettendo all’asta una maglietta, offrendo al miglior offerente il proprio passato. Consumato dalla malattia, aveva bisogno di soldi. Provava così - negoziando la sua vecchia felicità in saldo - a mettere la prolunga alla vita, coltivando l’illusione che ciò bastasse a garantirgli un domani. Prostrato dalla malattia, offeso dal silenzio che ogni oblio contempla, Masinga consumò gli ultimi mesi della sua esistenza terrena con il cuore appesantito dalla consapevolezza più sconsolata: quella dettata da una solitudine senza ipotesi di luce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vendersi i cimeli per allungarsi la vita: la fine disgraziata dell'eroe Masinga

