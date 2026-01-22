Vasto incendio alla zona industriale | in cinque finiscono a processo

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato un deposito di rifiuti nella zona industriale di Brindisi, coinvolgendo anche un'azienda vicina. L'incidente ha causato danni e ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario per cinque persone coinvolte. La situazione è stata gestita dalle autorità competenti, che stanno approfondendo le cause e le conseguenze dell'incendio.

BRINDISI - Un vasto incendio interessò un deposito di rifiuti alla zona industriale di Brindisi. Le fiamme si propagarono a un'azienda confinante. Era il 22 novembre 2024. Diverse squadre di vigili del fuoco lavorarono per giorni, per avere ragione del rogo. Si registrarono picchi di Ipa. Il gup di Brindisi ha rinviato a giudizio cinque persone per il vasto incendio che nel novembre 2024 esplose nella zona industriale di Brindisi. Si tratta di quattro dirigenti e un operaio, di due differenti aziende.

