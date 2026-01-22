Variante su Cavagna | Scelta incomprensibile che distrugge paesaggio storico

La recente variante del Piano di Governo del Territorio approvata a Lecco nel luglio 2025 introduce nuove costruzioni sul pendio vicino a Cavagna, un’area di valore storico e paesaggistico. Questa decisione ha suscitato perplessità tra cittadini e esperti, poiché rischia di alterare significativamente il volto del paesaggio e di compromettere l’integrità del patrimonio storico locale.

La variante di Piano di Governo del Territorio del comune di Lecco, approvata nel luglio del 2025, prevede nuove costruzioni edilizie sul pendio verde, che declina verso la città, in prossimità dell'antico nucleo di Cavagna. Italia Nostra, associazione culturale che da settant'anni è impegnata.🔗 Leggi su Leccotoday.it Cavagna, un paesaggio manzoniano in pericolo: "Il PGT minaccia l'unico luogo rurale autentico"Cavagna, un paesaggio rimasto intatto nel tempo, si trova oggi sotto minaccia a causa del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). Ponte Vecchio, ritorno al passato: “Scelta incomprensibile e dannosa”La decisione della Giunta di ripristinare il divieto di transito sul Ponte Vecchio ha suscitato dubbi e critiche. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Variante su Cavagna: Scelta incomprensibile che distrugge paesaggio storico; Edificabilità a Cavagna, l’intervento di Orizzonte per Lecco; Cavagna al centro del dibattito: l’Associazione Giuseppe Bovara promuove una visita aperta a tutti; Cavagna rischia l'edificabilità: addio al vero luogo manzoniano. Edificabilità a Cavagna, l’intervento di Orizzonte per LeccoOrizzonte per Lecco interviene sull’edificabilità di Cavagna prevista dalla Variante al PGT, richiamando il valore ambientale dell’area. msn.com In due giorni raccolte oltre 1.500 firme per tutelare lo scenario manzoniano di CavagnaL'iniziativa lanciata dall'Associazione Bovara contro la variante al Pgt incontra il consenso della cittadinanza. Anche una semplice villetta in più farebbe la differenza, possibile preludio a ulteri ... leccotoday.it Cavagna, boom di firme contro la Variante PGT: superate 4.300 adesioni facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.