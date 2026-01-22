Vania Vettorazzo, dopo una sessione di Pilates in palestra, ha rivolto alla madre le sue ultime parole: «Mamma, non riesco a respirare». La madre, intervenuta immediatamente, ha lanciato l’allarme, ma purtroppo non è stato possibile salvare Vania. Questa drammatica vicenda sottolinea l’importanza di prestare attenzione a segnali di disagio durante l’attività fisica e di agire prontamente in caso di emergenza.

CASIER «Mamma aiuto, non riesco a respirare». Sono state queste le ultime parole di Vania Vettorazzo rivolte alla mamma che per prima ha lanciato l’allarme. La studentessa 21enne si è sentita male alla palestra Bamboo di Dosson: si è accasciata a terra durante la lezione di pilates sotto gli occhi attoniti della madre. Sono attimi di disperazione e angoscia. La ragazza viene soccorsa dall’istruttrice, subito viene chiamata un’ambulanza. «Abbiamo fatto di tutto per aiutarla mentre chiamavamo i soccorsi - dice il titolare dell’impianto Gabriele Galigani - è rimasta vigile e cosciente fino al loro arrivo». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Vania Vettorazzo, le ultime parole prima di morire dopo la lezione di pilates in palestra: «Mamma, non riesco a respirare»

Vania Vettorazzo morta in palestra a Dosson di Casier per un infarto, la 21enne stava facendo pilatesVania Vettorazzo, 21 anni, è deceduta in palestra a Dosson di Casier a causa di un infarto mentre praticava Pilates.

Leggi anche: Laura De Cassan, le ultime parole prima di morire a Sharm durante l'immersione: «Tiratemi fuori di qui, non riesco a respirare»

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Vania Vettorazzo, le ultime parole prima di morire dopo la lezione di pilates in palestra: Mamma, non riesco a respirare; Muore a 21 anni mentre fa pilates, il dramma di Vania; Perde i sensi in palestra, soccorsa e portata in ospedale: muore una 21enne; Vania Vettorazzo morta in palestra a Dosson di Casier per un infarto, la 21enne stava facendo pilates.

Vania Vettorazzo, le ultime parole prima di morire dopo la lezione di pilates in palestra: «Mamma, non riesco a respirare»CASIER «Mamma aiuto, non riesco a respirare». Sono state queste le ultime parole di Vania Vettorazzo rivolte alla mamma che per prima ha lanciato l’allarme. La studentessa ... ilgazzettino.it

Muore a 21 anni colta da malore durante la lezione di pilates: le prime ipotesi, disposta l'autopsiaGiovane di 21 anni colta da malore durante la lezione di pilates: la comunità sotto choc, disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. notizie.it

Muore a 21 anni mentre fa pilates, parla il fratello: «Stava bene, vogliamo sapere cosa è successo» -> https://www.nordest24.it/vania-vettorazzo-21-anni-muore-palestra - facebook.com facebook

Muore a 21 anni mentre fa pilates, il dramma di Vania - (Adnkronos) - Ha accusato un malore, mentre faceva pilates in palestra. Vania Vettorazzo è morta così per un arresto cardiaco a soli 21 anni. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla all'osp x.com