Vandalizzata la statua di Cristiano Ronaldo a Madeira | un uomo la cosparge di benzina e le dà fuoco – Il video

Una statua di Cristiano Ronaldo a Funchal, Madeira, è stata oggetto di un atto vandalico. Un uomo ha cosparso la statua di benzina e l’ha data alle fiamme, causando danni all’opera. L’incidente è stato ripreso in un video e sta suscitando attenzione nella comunità locale e sui media. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che rappresenta un episodio isolato di vandalismo contro un simbolo sportivo e culturale.

Attacco vandalistico contro la statua di Cristiano Ronaldo a Funchal, capitale dell'arcipelago di Madeira. Un uomo ha dato fuoco al monumento, condividendo il video dell'azione sui propri profili social. L'uomo è attualmente ricercato dalla polizia portoghese, che ha fatto sapere di averlo già identificato. Nessun dettaglio, invece, sulle motivazioni del gesto. Il video postato sui social. Nel video condiviso sui social, si vede l'uomo versare del liquido infiammabile sulla statua dell'ex goleador di Manchester United, Real Madrid e Juventus, che è nato proprio sull'isola di Madeira. Secondo quanto riportano i media portoghesi, l'incendio sarebbe durato solo alcuni secondi e non avrebbe causato danni significativi alla statua.

