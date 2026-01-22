Tre campi di calcio a Ceretolo, Casalecchio, sono stati danneggiati da atti di vandalismo compiuti da gruppi di giovani. Le recinzioni sono state divelte e i danni interessano tutte le strutture sportive della zona. L’episodio evidenzia una problematica crescente di sicurezza e rispetto degli spazi pubblici, richiedendo interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.

Non se n’è salvato uno. Tutti e tre i campi di calcio di Ceretolo a Casalecchio sono stati presi d’assalto da parte delle baby gang e dai vandali. I maggiori assalti sono avvenuti a cavallo delle feste natalizie, appena passate. "Un accanimento incredibile. Mai visto sino ad ora", si lascia scappare Luigi Sandri, presidente della Polisportiva Ceretolese, che gestisce gli impianti e che da più di 40 anni ha seguito passo passo la realizzazione di queste strutture sportive, gioiello della frazione più ad ovest di Casalecchio. "Guardi – racconta Sandri indicando la recinzione del campo a cinque – guardi qua che buco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandali nei campi della Ceretolese. Recinzioni divelte dalle baby gang

Leggi anche: Vento forte: alberi a terra e recinzioni divelte

Leggi anche: Otto ragazzini rapinati in poche ore dalle baby gang: arrestato un 19enne

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Zonderwater, il Sacrario Italiano in Sudafrica saccheggiato dai vandali. De Angelis: Uno scempio annunciato; Raid notturno nel cimitero, furti e danneggiamenti alle lapidi e nelle cappelle; Paderno, la tenta anti-freddo resta vuota. E i vandali la danneggiano; Casetta delle Fate, vandali fanno irruzione e danneggiano la porta d'ingresso: Violenza senza senso, questo luogo è un simbolo.

Vandali all’orto sociale della Fondazione Caritas. La cooperativa Undicesimaora: Disarmante. Noi a fianco degli ultimi. Ora guardiamo avantiVandali in azione, preso di mira l’orto della solidarietà della cooperativa Undicesimaora. Nel weekend qualcuno è entrato illecitamente nei campi della cooperativa sociale ’Undicesimora’, rompendo ... ilrestodelcarlino.it

Piglio - Vandali lungo la pista ciclabile: gravemente danneggiata la “Madonna della Speranza”, rubate le statue di Padre Pio e della Madonna del Buon Cammino [https://www.dayitalianews.com/vandali-pista-ciclabile/](h - facebook.com facebook