Una lettera posizionata ai piedi dell’installazione in piazza Mignanelli, a Roma, rende omaggio allo stilista Valentino Garavani attraverso un immaginario dialogo con Giorgio Armani. In questa poesia visiva, Valentino chiede a Armani di unirsi a lui in Paradiso per creare i vestiti degli angeli, evocando il legame tra due grandi nomi della moda italiana e la loro visione artistica.

Una lettera posizionata ai piedi dell'installazione in piazza Mignanelli, a Roma, dove c'è la sede della fondazione PM23, celebra lo stilista Valentino Garavani in un immaginario dialogo con il collega Giorgio Armani in Paradiso: "Ciao Giorgione c'è posto per me? Vieni Valentino che dobbiamo fare i vestiti per gli angeli". La lettera è stata posata tra i fiori e altri ricordi.

© Lapresse.it - Valentino, in una lettera il dialogo immaginario con Armani: "Vieni che dobbiamo fare i vestiti per gli angeli"

