Valentino Giammetti | Faremo in modo che nessuno lo dimentichi

Giancarlo Giammetti ha dichiarato che faranno in modo che Valentino Garavani non venga dimenticato. Durante una visita alla camera ardente in Piazza Mignanelli, ha ricordato l’emozionante preghiera del vescovo, condividendo un momento di commozione con familiari e amici stretti prima dell’apertura al pubblico. Un’occasione per onorare la memoria dello stilista, simbolo della moda italiana.

“È venuto un vescovo che ci ha riempito di commozione con una bella preghiera “. Così Giancarlo Giammetti, all’uscita della camera ardente adibita per lo stilista Valentino Garavani in Piazza Mignanelli a Roma, dove ha partecipato a un momento di preghiera con famigliari e amici stretti prima dell’apertura al pubblico. La celebrazione è stata officiata dall’arcivescovo Samuele Sangalli. “Si è spento nel sonno, non ha sofferto “, ha sottolineato Giammetti. “Abbiamo sempre lavorato insieme e ci siamo sempre intesi perfettamente, fino al giorno in cui ci siamo ritirati, insieme – ha proseguito – Faremo in modo che nessuno si dimentichi di Valentino “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

