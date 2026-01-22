Valentino Garavani e il segreto di un marchio che domina

Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni, ha lasciato un’eredità che va oltre il semplice ruolo di stilista. Il suo nome è diventato un simbolo di eleganza e raffinatezza, capace di mantenere un ruolo di rilievo nel panorama della moda internazionale. Questo successo deriva da una combinazione di creatività, coerenza e capacità di anticipare i gusti, elementi che hanno permesso al marchio Valentino di affermarsi come un punto di riferimento duraturo nel tempo.

La scomparsa di Valentino Garavani, a 93 anni, ha riportato sotto i riflettori una domanda che sembra semplice ma non lo è: come può un nome diventare più forte di qualsiasi tendenza, un marchio capace di dominare il mondo? Valentino non è stato solo un designer: è stato un simbolo vivente, un’icona in grado di dominare immaginario, red carpet e desideri. E forse il vero segreto della sua potenza sta proprio qui: nell’aver trasformato la moda in una scena. Il rosso, la fedeltà, la scena: il segreto del marchio di Valentino. A raccontare la forza del marchio Valentino è stato il quotidiano turco Posta, attraverso un articolo di Rükzan Sa??r che spiega il fatto che Garavani non era solo “uno stilista famoso”, era un centro di gravità.🔗 Leggi su Funweek.it

Il cuore segreto di Valentino Garavani: 12 anni di amore (e 50 di affari) con l’uomo che gli cambiò la vita in un night clubValentino Garavani ha dedicato oltre cinque decenni alla moda, mantenendo sempre un profilo discreto sulla sua vita privata.

Che colore è il Rosso Valentino, la storia della tonalità che ha reso Valentino Garavani una leggendaIl Rosso Valentino è una tonalità iconica che ha definito l’immagine e lo stile del celebre brand.

Valentino Garavani, stilista, era tra i pochi rimasti dell'età d'oro della moda italiana e del lusso a livello globale. La sua scomparsa fa riflettere sul futuro del "Made in Italy" nel settore e se riuscirà o meno a prosperare in un mercato globale in continua evoluzion facebook

Ricordiamo insieme Valentino Garavani, maestro indiscusso della moda italiana e internazionale. Indimenticabile l’esposizione di un suo abito in Ambasciata in occasione della Festa Nazionale, simbolo di eleganza e prestigio italiano. x.com