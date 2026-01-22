Valentino Garavani e il segreto di un marchio che domina

Valentino Garavani, scomparso a 93 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda. Il suo nome è diventato un simbolo di eleganza e raffinatezza, capace di resistere alle mutevoli tendenze. Questa longevità, unita a un’eredità di stile e innovazione, spiega come un marchio possa affermarsi e mantenere il suo ruolo di leader nel settore. La sua figura continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama del lusso.

La scomparsa di Valentino Garavani, a 93 anni, ha riportato sotto i riflettori una domanda che sembra semplice ma non lo è: come può un nome diventare più forte di qualsiasi tendenza, un marchio capace di dominare il mondo? Valentino non è stato solo un designer: è stato un simbolo vivente, un’icona in grado di dominare immaginario, red carpet e desideri. E forse il vero segreto della sua potenza sta proprio qui: nell’aver trasformato la moda in una scena. LEGGI ANCHE: Falsi d’autore e verità nascoste: l’arte protagonista su Netflix nel 2026 Il rosso, la fedeltà, la scena: il segreto del marchio di Valentino.🔗 Leggi su Funweek.it

Valentino Garavani, scomparso all'età di 93 anni, ha lasciato un'eredità che va oltre il semplice ruolo di stilista.

Valentino Garavani ha dedicato oltre cinque decenni alla moda, mantenendo sempre un profilo discreto sulla sua vita privata.

