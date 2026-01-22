Valentino e Giancarlo sono stati due figure di spicco nel mondo della moda, simboli di eleganza e creatività. La loro collaborazione ha lasciato un’impronta indelebile, celebrata anche dal documentario

L’ultimo imperatore di Roma ( e della moda). Come testimonia The Last Emperor il docufilm dedicato alla sua meravigliosa carriera. Le ha vestite tutte, regine e celebrities. La regina d’Olanda e di Giordania. Pe Jackie Kennedy disegnò il suo sfarzoso abito di nozze. Rosso, bianco e vintage, tre riferimenti legati allo stile di Valentino. Con lui ci siamo incrociati spesso sulle nevi di Gstaad dove eravamo vicini di chalet. C’era anche Mario Joseph Abate, amico di una vita, partner del prestigioso studio internazionale Pavia Ansaldo, è lo storico legale della Maison e della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Valentino e Giancarlo, quei ragazzi dalla vita straordinaria. "I love beauty. It’s not my fault”, il suo mantra, il suo lascito. "Ci mancherà”, commosso Mario Joseph Abate, l’avvocato storico della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Valentino, Giancarlo e il “miracolo” della bellezza. Quanto amava Capri: "I love beauty. It’s not my fault”Valentino, Giancarlo e il suo amore per Capri sono testimonianze di un legame profondo con la bellezza.

La vita privata di Valentino Garavani, dalla lunga relazione con il compagno Giancarlo Giammetti agli altri amori ai figli dello stilistaLa vita privata di Valentino Garavani, celebre stilista e fondatore della maison Valentino, comprende una lunga relazione con Giancarlo Giammetti, suo compagno e socio.

