Graziano Rossi si confronta con le tensioni familiari, sottolineando che Valentino e Clara non sono mai venuti a trovarlo in vent’anni. In risposta alle domande sul rapporto con il figlio, Rossi afferma che bisogna rivolgersi a Valentino direttamente. La situazione familiare del noto motociclista si configura come una questione complessa, che emerge in pubblico attraverso dichiarazioni e confronti tra le parti coinvolte.

"Bisogna che lo chieda a lui". È con questa frase che Graziano Rossi risponde alle domande sullo scontro ormai pubblico con il figlio Valentino. Dopo la denuncia presentata dal nove volte campione del mondo contro la compagna del padre, Ambra Arpino, il caso si arricchisce ora delle parole dirette di Rossi senior, che ha respinto le accuse parlando ai cronisti di Dentro La Notizia. Al centro della denuncia c'è il presunto prelievo di circa 200mila euro dal conto corrente di Graziano Rossi nell'arco di dodici anni, soprattutto tramite bonifici, che secondo Valentino sarebbe avvenuto approfittando di una condizione di vulnerabilità del padre.

© Ilfattoquotidiano.it - “Valentino e Clara qui da me non sono mai venuti in vent’anni, mai”: Graziano Rossi accusa i figli e difende la compagna

Valentino Rossi accusa la compagna del padre Graziano: «Ha preso 200 mila euro dal suo conto»Valentino Rossi ha denunciato la compagna del padre, Graziano, per circonvenzione d’incapace.

“Sto con Valentino. Quello che dice l’attuale compagna è falso, non stanno insieme da 10 anni”: spunta un’altra ex di Graziano RossiMarisa Del Bianco, ex compagna di Graziano Rossi, interviene sulla vicenda che coinvolge Valentino Rossi e il padre, smentendo le affermazioni dell’attuale compagna di Valentino.

Argomenti discussi: Chi è Clara Rossi, la bellissima sorella di Valentino: il sogno (realizzato) della musica e l’assegno del padre Graziano; Valentino Rossi, il padre: La mia compagna non ha sottratto soldi a nessuno; Lite tra Valentino e il padre, si va verso l'archiviazione. E la mamma: Ambra? Se Graziano fosse stato un falegname...; Valentino Rossi, il padre ora vuole tagliare il mantenimento alla figlia Clara. L'ex moglie: Se fosse un falegname Ambra non sarebbe lì.

