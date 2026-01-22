Bruce Hoeksema ricorda con dolore Valentino, condividendo le ultime parole tra loro:

Bruce Hoeksema rompe il silenzio e affida a un dolce ricordo il suo dolore per la perdita di Valentino «Quarantatré. «Quarantatré anni insieme sono una vita intera, ora il mio spirito è spento». L’ultimo frammento di intimità che Bruce regala al mondo è un ricordo dolcissimo, l’ultima promessa scambiata con Valentino prima di lasciarsi: “Ti amo”. Un sigillo perfetto su una storia irripetibile. «Per me è impossibile non continuare a tramandarne la memoria, io lo vivo ogni giorno», confessa ai cronisti. Non c’è posa nel suo strazio, solo la verità di un uomo che si definisce “devastato” mentre cerca di metabolizzare l’addio a quella metà che lo ha accompagnato per quasi mezzo secolo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Valentino e Bruce: “Le ultime parole che ci siamo detti? Ti amo”

Il compagno di Valentino: "Le sue ultime parole? Ti amo"Il compagno di Valentino ricorda con tristezza i momenti condivisi, evidenziando l’importanza delle parole lasciate.

