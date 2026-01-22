Valentino Convertini | Ha vissuto più di tutti Una vita da sogno

Valentino è stato una presenza significativa nella vita di molti, vivendo più di chiunque altro e lasciando un’impronta duratura. Conosciuto da Convertini fin dai tempi in cui lavorava come modello, la sua esperienza rappresenta un esempio di vita ricca di ricordi e momenti condivisi. In questa occasione, desideriamo rendere omaggio a una persona che ha attraversato molteplici stagioni, lasciando un patrimonio di ricchezza umana e storie da ricordare.

“Oggi sono qui per dare un omaggio a Valentino. Valentino io l’ho conosciuto tanti anni fa quando facevo il modello e ho lavorato e trascorso tanti momenti di vita assieme. È chiaro, è un’icona italiana dello stile, della classe e soprattutto uno dei grandi italiani che saranno ricordati per sempre. Ma era anche un uomo molto elegante, molto riservato “. Così il conduttore di Rai 1 Beppe Convertini, arrivando alla camera ardente di Valentino Garavani, allestita presso la fondazione PM23 in piazza Mignanelli a Roma. “Se ricordo un suo abito indossato in particolare? Conservo ancora abiti del 1990 – dice l’ex modello – Sono sempre attuali, sono sempre moderni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

“Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti. Valentino ha insegnato a vivere una vita importante ma non ridicola”: parla il compagno Giancarlo GiammettiGiancarlo Giammetti ricorda il momento in cui si sono conosciuti come il ricordo più significativo dopo la scomparsa di Valentino.

Valentino Garavani, gli amori di una vita, da Giammetti a HoeksemaValentino Garavani, stilista di fama internazionale, ha sempre privilegiato la riservatezza sulla sua vita privata.

