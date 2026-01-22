Valentino chi è l' ultimo compagno Bruce Hoeksema | quel ruolo che gli cambiò la vita

Valentino, ultimo compagno di Bruce Hoeksema, ha rappresentato un momento importante nella sua vita. Bruce Hoeksema, nato tra Europa e Stati Uniti, ha percorso un percorso professionale vario, passando da modello a uomo d’affari, fondando un marchio di accessori di lusso. Questa relazione ha segnato un capitolo significativo nel suo percorso personale e professionale, contribuendo alla sua crescita e alla definizione della propria identità.

Cresciuto tra Europa e Stati Uniti, Vernon Bruce Hoeksema ha avuto una carriera poliedrica, prima modello, poi uomo d’affari, fondatore di un brand di accessori di lusso a suo nome. La sua vita è cambiata radicalmente nel 1982, quando ha incontrato Valentino Garavani, dopo la conclusione della relazione sentimentale dello stilista con Giancarlo Giammetti. Da quel momento, Hoeksema è diventato non solo compagno di vita, ma anche figura chiave nella gestione della maison Valentino. L’ingresso nella vita di Valentino. Valentino e Giammetti erano stati legati da una storia personale e professionale intensa, il loro incontro risale agli anni della Dolce Vita romana, tra locali storici come il Pipistrello in via Veneto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

